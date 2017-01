Rui Vitória: "2016 foi muito bom, mas já é história"

Ontem às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Vitória, técnico do Benfica, reconheceu, ao final da tarde desta segunda-feira, o êxito no percurso do ano que passou, mas já procura o sucesso de 2017. E admite mudanças no onze frente ao Vizela

"2016 foi muito bom, mas já é história, Ficámos satisfeitos e serve de grande motivação e confiança para o futuro", assumiu, o técnico do Benfica, em declarações à BTV.

Sobre o embate desta terça-feira, diante do Vizela, na Luz, relativo à segunda jornada da Taça da Liga, admitiu "uma ou outra alteração" ao onze encarnado.

"Tivemos o gostinho tão bom do sucesso e vamos novamente à procura dele", desejou o responsável.