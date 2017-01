Rui Vitória: "Boavista vai tornar-nos o jogo difícil"

Rui Farinha Hoje às 20:41, atualizado às 21:13 Facebook

Rui Vitória, treinador do Benfica, garantiu, nesta sexta-feira, que a sua equipa está preparada para a eventualidade do Boavista colocar, sábado, o "autocarro", na Luz.

"Se tiverem de jogar com um processo mais defensivo, assim o farão. Mas estou em crer que vão querer jogar e aproveitar os nossos erros. Vai tornar-nos o jogo difícil. Estamos preparados", salientou o treinador dos encarnados.

Rui Vitória confirmou que o lateral esquerdo, Grimaldo, vai ser operado em breve e acrescentou que Eliseu está perto do regresso. Ainda assim, o internacional português vai continuar de fora.

Sobre Jiménez, o técnico não confirmou que esteja iminente a sua transferência para fora de Portugal. "Se vai sair ou não, o nosso presidente está a tomar conta dos destinos do clube. Não vai estar disponível com o Boavista mas é por ter uma pequena limitação".

O desafio entre Benfica, líder com 41 pontos, e Boavista, nono com 20, referente à 17.ª jornada da I Liga, está marcado para as 16 horas de sábado, no Estádio da Luz, e vai ser dirigido pelo árbitro Luís Ferreira (Associação de Futebol de Braga).

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo.

- Médios: Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa e Danilo.

- Avançados: Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.