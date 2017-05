Rui Vitória compara festa do Benfica à vinda do Papa

Hoje às 19:33 Facebook

A uma vitória de conquistar o título nacional, o treinador do Benfica compreende os preparativos para a eventual celebração do tetra, mas sublinha que primeiro é preciso ganhar ao V. Guimarães.

"É perfeitamente natural que haja preparações que tenham de ser feitas, mas na vinda do Papa também teve de se preparar as coisas com tempo. As pessoas falam disso mas não há problema. O nosso foco é o jogo e só pensamos nisso, afirmou Rui Vitória, esta sexta-feira, na antevisão da partida agendada para sábado à tarde no Estádio da Luz.

"É mais uma final e a preparação é sempre a mesma, um foco e uma noção clara do que temos de fazer, mas garanto que em nada alterou a nossa forma de trabalhar", acrescentou o técnico benfiquista, elogiando o adversário e o trabalho de Pedro Martins à frente da equipa minhota

Rui Vitória enalteceu o trabalho feito pelos jogadores das águias ao longo da época, dizendo que "são uns heróis", mas negou-se a definir quem são os verdadeiros "engenheiros do tetra" porque o título ainda não está matematicamente conquistado pelo clube lisboeta.