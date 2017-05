Rui Vitória diz que "pormenores" vão decidir jogo com o Rio Ave

Hoje às 18:31 Facebook

O treinador do Benfica considerou que a visita ao Rio Ave, no domingo, será decidida nos "pormenores" e assegurou que não vai estar preocupado com o Marítimo-F. C. Porto, deste sábado à noite.

"É uma deslocação complicada. Há uns jogos falávamos que este ou aquele jogo era o mais difícil ou era o jogo do título. Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa com ambição na classificação. O Luís [Castro] tem feito um bom trabalho. No entanto, vai encontrar uma equipa que está no primeiro lugar há várias jornadas e que também tem ambição. Acho que vai ser um jogo bem disputado, no qual os pormenores vão decidir", afirmou Rui Vitória.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro de domingo, em Vila do Conde, prosseguiu nos elogios ao adversário, que não perdeu qualquer jogo em casa desde que Luís Castro assumiu o comando técnico, em novembro do ano passado.

"O Rio Ave tem uma equipa bem organizada, com jogadores de qualidade. Estar a destacar um jogador sereia redutor para a qualidade do Rio Ave. Espero uma equipa que vai apresentar praticamente o mesmo 11 do último jogo. Já sei praticamente de cor quem vai jogar", referiu.

Por outro lado, Rui Vitória desvalorizou o facto de o F. C. Porto jogar hoje com o Marítimo e poder igualar os 'encarnados' na liderança, em caso de triunfo na Madeira. "Não funcionamos a ver jogos dos outros, a pensar nos outros. A nossa forma de pensar é esta. Só consigo controlar 11 jogadores: os do Rio Ave e a minha equipa, que trabalhei. Não posso controlar o Marítimo nem o F. C. Porto. Não entro nesse tipo de jogos. Os meus jogadores estão preparados para o jogo de amanhã [domingo]", sublinhou.

O técnico benfiquista revelou que Mitroglou, que não faturou qualquer golo nos últimos três jogos, vai entrar nas opções para a deslocação ao reduto dos vila-condenses, numa semana em que se noticiou que o avançado grego tem estado limitado fisicamente e que isso o tem afetado na finalização. "Nada de diferente em relação a qualquer outro jogador que fique dois ou três jogos sem marcar. Umas vezes marca-se de repente, noutras fica-se uns jogos sem marcar. Quem souber lidar com isto, estará mais próximo de voltar a marcar", analisou.

Já no que diz respeito ao processo que lhe foi instaurado pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência de queixas apresentadas pelo Sporting após o último dérbi entre os dois rivais lisboetas, Rui Vitória foi perentório: "O que há a discutir desse jogo que não tenha sido ainda discutido? Isso já passou à história. Já jogámos contra o Sporting. Esse jogo já está na pasta dos arquivos."