Rui Vitória foi expulso na meia-final da Taça da Liga

O treinador do Benfica, Rui Vitória, foi expulso após o final do jogo da meia-final da Taça da Liga, na quinta-feira à noite, e no qual as "águias" foram eliminadas pelo Moreirense, por 3-1, no Estádio Algarve.

De acordo com a ficha de jogo disponibilizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Rui Vitória recebeu ordem de expulsão após o encontro, que foi arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Segundo os jornais desportivos desta sexta-feira, o treinador do Benfica e o do Moreirense, Augusto Inácio, tiveram uma discussão após o final do jogo.

O Benfica, recordista de troféus na Taça da Liga, com sete em nove edições, foi surpreendido pela formação de Moreira de Cónegos, num jogo em que esteve a vencer (1-0) e sofreu três golos na segunda parte.

O Moreirense irá defrontar na final, agendada para domingo, também no Estádio Algarve, o Sporting de Braga, vencedor da edição de 2012/13, depois de a equipa bracarense ter eliminado o Vitória de Setúbal (3-0) na outra meia-final.