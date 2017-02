Rui Vitória não garante Jonas com o Dortmund

Luís Antunes Hoje às 19:34 Facebook

O treinador do Benfica adiantou que o avançado brasileiro está "limitado".

O treinador do Benfica, Rui Vitória, antevê dificuldades para as águias no duelo de terça-feira com o Dortmund, mas garante que o tricampeão não vai perder identidade.

"Vamos defrontar uma equipa forte, muito difícil, com um grande poder ofensivo e que muda de sistema tático com frequência, o que cria imprevisibilidade. Mas não vamos abdicar da nossa forma de jogar. O Dortmund também tem de ter cuidados connosco", salientou o técnico benfiquista na conferência de imprensa desta segunda-feira.

Para o primeiro "round" do ataque aos quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica pode estar privado de Jonas, a contas com problemas físicos.

"O Jonas vai ser convocado, mas está limitado e com dificuldades em recuperar a tempo do jogo de amanhã", reconheceu Rui Vitória.