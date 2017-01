Rui Vitória pede "foco ainda maior" frente ao Tondela

JN Hoje às 19:32 Facebook

Na antevisão do jogo deste domingo (16 horas, Estádio da Luz), frente ao Tondela, a contar para a 18.ª jornada da Liga, o treinador do Benfica alertou para o perigo que o lanterna vermelha pode criar, desvalorizando a diferença de classificação entre as duas equipas.

"Para nós não há diferenças em relação aos adversários e à classificação. É um adversário que tem qualidade, que tem passado por momentos que não são agradáveis, mas que tem jogadores de qualidade. Não é por estar em último e nós em primeiro que as coisas vão ser diferentes. Pelo contrário, isso faz-nos ter um foco ainda maior", garantiu, neste sábado, Rui Vitória, que alertou ainda para um eventual aumento de motivação dos tondelenses, em virtude da mudança de treinador e da deslocação à Luz.

Quanto a Gonçalo Guedes, que, segundo a imprensa desportiva, estará de saída da Luz por 30 milhões de euros, o técnico encarnado garantiu que continua a contar com ele. "O Gonçalo vai ser convocado. Já sei qual é a equipa que vai entrar. Os jogadores só amanhã ficarão a saber. Vamos ver se ele está na equipa ou não", defendeu.

Sobre Coates, central do Sporting que tem sido associado ao Benfica, Rui Vitória respondeu assim: "Tenho aqui centrais de grande qualidade e estou satisfeito com todos eles. O Coates, tal como muitos outros jogadores do campeonato português, tem qualidade. Quem trata dessas questões é o nosso presidente. Não estamos nada preocupados", sublinhou, sem esclarecer, no entanto, se há interesse das águias no jogador.