Rui Vitória suspenso 15 dias

Expulso no final do jogo contra o Moreirense, que ditou a eliminação do Benfica na Taça da Liga, Rui Vitória foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF por 15 dias.

As críticas à equipa de arbitragem, no final do jogo com o Moreirense, quinta-feira à noite, valeram uma suspensão de 15 dias a Rui Vitória. A Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já comunicou esta decisão ao Benfica.

Os 15 dias de castigo vão impedir Rui Vitória de estar no banco de suplentes do Benfica nos jogos com o Vitória de Setúbal, Nacional e Arouca.