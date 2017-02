Rússia à frente de Portugal no ranking da UEFA

Hoje às 22:07, atualizado às 22:11 Facebook

Apuramento de três clubes lusos para a Champions em 2018/19 está cada vez mais em risco, devido à perda do sexto lugar da classificação europeia.

A Rússia ultrapassou Portugal no ranking da UEFA, graças às vitórias desta quinta-feira de Krasnodar e Rostov na Liga Europa, chegando ao sexto posto, o tal que garante três equipas na Champions.

Com os resultados desta semana europeia, os russos passam a somar 49.532 pontos, enquanto os portugueses desceram à sétima posição e têm 49.332 pontos, contabilizando já o triunfo do Benfica na primeira mão da eliminatória com o Borussia Dortmund.

As perspetivas para Portugal voltar a ter três clubes na Liga dos Campeões em 2018/19 (na próxima época isso já está garantido) não são animadoras, pois a Rússia ainda tem três equipas em ação na Liga Europa (o Zenit não acompanhou os bons resultados de Rostov e Krasnodar, perdendo com o Anderlecht), ao passo que as cores lusas são apenas defendidas por Benfica e F. C. Porto na principal competição da UEFA.

Para piorar ainda mais o panorama, os pontos dos russos são divididos por cinco (o número de clubes do país que iniciaram a época nas competições europeias), enquanto os dos portugueses são a dividir por seis.