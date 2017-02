Hoje às 20:29, atualizado às 20:33 Facebook

Assista aqui em direto ao jogo entre o Sporting de Braga e o Benfica, a contar para a 22.ª jornada da Liga.

À entrada para esta jornada, os bracarenses ocupavam a quarta posição, com 38 pontos.

O Benfica, com 51 pontos, era líder do campeonato, posição que entretanto perdeu para o F. C. Porto. Uma vitória em Braga devolve o primeiro lugar às águias.