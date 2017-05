Salvador avisa que não haverá "favores" frente ao Tondela

Hoje às 15:59 Facebook

António Salvador garantiu, nesta segunda-feira, "seriedade e responsabilidade" do Sporting de Braga no último jogo da Liga, frente ao penúltimo classificado Tondela, que precisa de vencer para tentar garantir a permanência.

"O que vou pedir aos jogadores? Seriedade e responsabilidade. Este clube só tem um objetivo: vencer qualquer que seja o jogo, independentemente do que estiver ligado a isso. Não contem connosco para favores nenhuns porque nós queremos tentar vencer todos os jogos", disse, à margem de uma visita ao Centro Novais e Sousa, instituição da cidade que acolhe pessoas com deficiência mental, no âmbito da campanha para as eleições de 27 de maio.

O presidente dos arsenalistas falou ainda de Pedro Neto, o juvenil de 17 anos que marcou o último golo dos minhotos na goleada (4-0) frente ao Nacional, no domingo.

"A nossa aposta na formação é clara, têm visto a nossa formação com muitos jovens nas seleções. A nossa equipa B é uma das mais jovens equipas desse campeonato. É um regalo e uma alegria ver aqueles jogadores tão jovens e com tanta qualidade a jogar. O que aconteceu com o Neto vem na sequência de muitos jogadores de grande qualidade do clube que vai assegurar o futuro com eles", disse.

Salvador lembrou ainda que Pedro Neto "estava perdido" para o Braga porque, como "não podia ter contrato profissional e, como a lei não protege nada os clubes, estava praticamente fora do nosso país porque tanto o Barcelona como grandes clubes ingleses estavam em cima do jogador".

"Tive de perder muitas horas, muitos dias com os pais e a família do Neto para lhes fazer perceber que o melhor para ele era prosseguir a sua carreira em Portugal e no Braga e que o futuro seria muito mais risonho do que se saísse agora. A bom tempo os pais perceberam isso e a recompensa foi já este jogo, o Abel [Ferreira] convocou-o, sem favor nenhum, e ele deu uma resposta cabal da qualidade e do porquê de grandes clubes europeus estarem interessados no Neto", disse.

E quanto a Alan (37 anos), que termina contrato no fim da época? "Não sei [se fez o último jogo], dentro de dias vamos conversar e, em conjunto, vamos ver o que é melhor para todos, agora há uma coisa que tenho dito ao Alan: ele tem as portas abertas para prosseguir a sua carreira no clube, não como futebolista se não quiser, mas noutra atividade digna do grande capitão que foi e que deu muito a este clube. A casa do Alan é o Sporting de Braga", reforçou.