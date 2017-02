Salvio falha jogo do Benfica com o Arouca

Hoje às 20:20 Facebook

O médio Eduardo Salvio ficou, esta quinta-feira, fora dos convocados do Benfica para o jogo com o Arouca, da 21.ª jornada da Liga de futebol. Raúl Jiménez e André Horta estão de regresso às opções.

O internacional argentino sofreu um traumatismo e entorse do tornozelo direito no jogo com o Nacional da Madeira e está entregue ao departamento médico, ficando de fora das opções do técnico Rui Vitória

Ausentes devido a problemas físicos estão também Grimaldo, que recupera de uma cirurgia à parede abdominal, e Lisandro López, devido a traumatismo na perna e joelho esquerdos.

De regresso aos convocados está o avançado mexicano Raúl Jiménez, que já está recuperado, com o médio André Horta a voltar também às opções do técnico.

O jogo entre o Benfica, líder do campeonato com 48 pontos, e o Arouca, 10.º como 27 pontos, está agendado para sexta-feira (20.30 horas), no Estádio da Luz, numa partida que será dirigida por Manuel Mota, da AF Braga.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Luisão, Lindelof, Jardel, Eliseu, André Almeida e Nélson Semedo;

- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Pizzi, Cervi e Rafa.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Mitroglou.