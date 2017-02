Salvio volta e Pizzi continua no onze

Hoje às 16:57 Facebook

O Benfica tenta, esta tarde, voltar à liderança do campeonato, perdida, sábado, para o F. C. Porto, que venceu o Sporting, por 2-1.

Após duas derrotas consecutivas - Taça da Liga e campeonato - a equipa de Rui Vitória procura, frente ao Nacional da Madeira, voltar ao trilho das vitórias e o técnico fez algumas alterações no onze.

Eliseu é titular no lado esquerdo da defesa, no lugar que tem sido ocupado por André Almeida, enquanto Salvio volta, após ter falhado a visita a Setúbal, por lesão. O argetino atira Cervi para o banco de suplentes, enquanto Pizzi está recuperado da lesão sofrida no Bonfim.