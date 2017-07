Sebastian Vettel vence na Hungria, Hamilton mais longe da liderança

Hoje às 15:52 Facebook

O piloto alemão Sebastian Vettel reforçou a sua liderança no campeonato do Mundo de Fórmula 1, após vencer o Grande Prémio da Hungria, fazendo a "dobradinha" para a Ferrari com o finlandês Kimi Raikkonen.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), seu mais direto rival no campeonato, ficou fora do pódio ao ceder, desportivamente, ao seu colega de equipa Valtteri Bottas o terceiro posto, que este lhe tinha facilitado, de forma a tentar apanhar os rivais da Ferrari.

Vettel comanda o campeonato com 202 pontos, seguido de Hamilton com 188, Bottas com 169, sendo que o 'top 5' fica fechado já pelos distantes Daniel Ricciardo, que abandonou na primeira volta após toque com o seu colega Verstappen, da Red Bull, com 117, e Kimi Raikkonen, com 116.

O triunfo 46 da carreira de Vettel, na 50.ª prova com a Ferrari, não chegou a ter verdadeira oposição dos Mercedes, com Hamilton a devolver o lugar a Bottas após assumir que os adversários eram inatingíveis.

O germânico concluiu os 307 quilómetros de prova em 1:39.46,713 horas, deixando Raikkonen a apenas 0,908 segundos, ficando Bottas a 12,462, logo seguido de Hamilton, a 12,885, 'apertado' pelo Red Bull do holandês Max Verstappen, a 13.276.

O tetracampeão do Mundo beneficiou do facto de ser extremamente difícil ultrapassar no circuito de Hungaroring.

O campeonato do Mundo prossegue com a 12.ª prova de 20 no Grande Prémio da Bélgica, a 27 de agosto.