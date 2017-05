Sébastien Ogier vence Rali de Portugal 2017

Miguel Pataco Hoje às 13:28, atualizado às 14:19 Facebook

Sébastien Ogier conquistou, este domingo, a 51.ª edição do Rali de Portugal, igualando o recorde de Markku Alen, com cinco triunfos.

O francês da M-Sport controlou bem a vantagem sobre Thierry Neuville nas especiais do último dia de prova e fechou o rali com 15,6 segundos de vantagem sobre o belga da Hyundai. O espanhol Dani Sordo fechou o pódio.

Depois dos triunfos em 2010, 2011, 2013 e 2014 no Algarve, Ogier celebrou o primeiro triunfo no Norte de Portugal e deu mais um passo muito importante em busca do quinto título no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Depois de entrar em 2017 com um triunfo no Rali de Monte Carlo, o piloto francês alcançou o segundo sucesso da temporada e ampliou a vantagem no topo do campeonato em relação a Jari-Matti Latvala, apenas nono no Rali de Portugal depois do acidente de sexta-feira, e que caiu para terceiro do campeonato, com 88 pontos, ultrapassado por Thierry Neuville, que, com os quatro pontos extra na Power Stage, atingiu um total de 106.

Depois de ter liderado o Rali de Portugal na sexta-feira e de ter perdido primeiro lugar, devido a um toque na etapa de sábado, Ott Tanak venceu a "power stage" - segunda passagem por Fafe, enquanto Neuville foi segundo e Elfyn Evans terceiro.

Resultados

Fafe2 (Power stage): 1.º Ott Tanak (Est/M-Sport), 6.38,3 minutos, 2.º Thierry Neuville (Bel/Hyundai), a 0,4 segundos; 3.º Elfyn Evans (GBR/M-Sport), a 1,5s; 4.º Esapekka Lapi (Fin/Toyota), a 1,7s; 5.º Sébastien Ogier (Fra/M-Sport), a 2,3s.

Classificação final: Sébastien Ogier (Fra/M-Sport), 3.42.55,7 horas; 2.º Thierry Neuville (Bel/Hyundai), a 15,6s; 3.º Dani Sordo (Esp/Hyundai), a 1.01,7m; 4.º Ott Tanak (Est/M-Sport), a 1.30,2m; 5.º Craig Breen (Irl/Citroen), a 1.57,4m

Mundial WRC: Sébastien Ogier, 128 pontos; 2.º Thierry Neuville, 106; 3.º Jari-Matti Latvala, 88.