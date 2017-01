Seleção feminina arranca preparação para o Euro com o pé direito

Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol feminino recebeu e venceu, nesta terça-feira, a Irlanda do Norte, por 1-0, graças a um golo de Dolores Silva, no primeiro jogo de preparação para o Euro 2017, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Após ter garantido o inédito apuramento para o Europeu da categoria, Portugal iniciou da melhor forma o estágio de preparação para a competição, que se realiza na Holanda, entre 16 de julho e 6 de agosto, graças ao golo da jogadora dos alemães do USV Jena.

O remate certeiro aconteceu nos instantes iniciais da etapa complementar (51 minutos), graças a uma oferta da guardiã norte-irlandesa: Dolores Silva marcou um livre direto e Jackie Burns deixou escapar a bola entre as mãos, quando parecia ter o lance controlado.

Portugal volta a defrontar a Irlanda do Norte, na quinta-feira, a partir das 18:30, no Estádio Municipal de Águeda.