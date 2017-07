Seleção feminina faz história no Europeu

Hoje às 18:52 Facebook

Portugal somou a primeira vitória num Campeonato da Europa, ao derrotar a Escócia, por 1-2, na Holanda.

A seleção portuguesa de futebol feminino fez história, este domingo, ao conquistar a primeira vitória num Campeonato da Europa. O triunfo sobre a Escócia (1-2) mantém em aberto o sonho do apuramento para a próxima fase da prova, a decorrer na Holanda.

Frente ao adversário teoricamente mais acessível do Grupo D, Portugal adiantou-se no marcador por Carolina Mendes, que fica na história como a autora do primeiro golo português na competição, cabendo a Ana Leite, já na segunda parte, garantir o triunfo, depois de Cuthbert ter assinado o empate.

Portugal, que está pela primeira vez num Campeonato da Europa, volta, assim, a fazer história e vai entrar na terceira e última jornada com possibilidades de apuramento para os quartos de final. É preciso ganhar à Inglaterra, uma das favoritas à conquista do torneio e que na primeira jornada goleou a Escócia, por 6-0. Sonhar é de graça.