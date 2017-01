Senegal nos "quartos" da CAN

Hoje às 20:53 Facebook

Vitória frente ao Zimbabwe, por 2-0, permite ao Senegal garantir a qualificação para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), quando ainda falta disputar uma jornada na fase de grupos.

O Senegal continua a passear superioridade no Grupo B da CAN. Depois de vencer a Tunísia por 2-0, na jornada inaugural, os senegaleses bateram o Zimbabwe pelo mesmo resultado e já garantiram o primeiro lugar do Grupo B, com seis pontos em dois jogos. Segue-se a Tunísia, com três, e Argélia e Zimbabwe, com um. Na última jornada, segunda-feira, o Senegal defronta a Argélia.

Aos nove minutos, o oportuno Mane deu o melhor seguimento a um remate de Keita, que levava a direção errada, e começou a construir o triunfo do Senegal. O Zimbabwe nem teve tempo de reagir à desvantagem, pois cinco minutos depois viu Saivet cobrar de forma exímia um livre e colocar o marcador em 2-0 a favor do Senegal.

Com dois golos de vantagem, o Senegal controlou o jogo sem correr grandes sobressaltos e segurou a conquista dos três pontos, que lhe permite ser a primeira seleção a garantir um lugar entre as oito finalistas da CAN.