Ser melhor do que os melhores é o que motiva Cristiano Ronaldo

Hoje às 17:54, atualizado às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 32 anos, o jogador português garante que não vai abrandar e promete continuar a lutar pelo trono mundial.

Cristiano Ronaldo nunca o escondeu: ser o melhor é o que o move. E, mesmo depois de tantos anos no topo, continua a ser isso que alimenta a sua ambição.

"Os melhores querem estar no topo, porque os outros estão lá. E não se pode adormecer, porque se isso acontece os outros passam-te. Claro que lutamos uns com os outros... Luto com Neymar, com Messi, com Lewandowski, com Higuaín, com os melhores do mundo. Não é guerrear, é competir, é uma coisa saudável. Lutamos uns com os outros para sermos o melhor. A minha motivação é ser melhor do que eles ano após ano", reafirmou o jogador do Real Madrid, em entrevista à ESPN.

Recorde-se que CR7 está na China, onde aproveita os últimos dias de férias para cumprir alguns compromissos comerciais.