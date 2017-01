Serena Williams torna-se recordista da Era Open

Hoje às 10:29, atualizado às 11:08 Facebook

A tenista norte-americana Serena Williams tornou-se, este sábado, com o triunfo na final de Open da Austrália, recordista de triunfos em torneios do 'Grand Slam' na Era Open, estando apenas a um título de igualar o recorde de Margaret Court.

Aos 35 anos, Serena Williams conquistou o seu 23.º título do 'Grand Slam', superando a alemã Steffi Graf, que detinha do recorde desde 1999, ano em que triunfou pela última vez num 'major', em Roland Garros, o recorde da Era Open.

Com sete títulos em Melbourne Park (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 e 2017), sete em Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016), seis no Open dos Estados Unidos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014) e três em Roland Garros (2002, 2013 e 2015), a norte-americana está a apenas um cetro do recorde global de Margaret Court.

A tenista australiana, que nasceu em 1942 e somou títulos do 'Grand Slam' entre 1960 e 1973, lidera o 'ranking' das melhores de sempre, com 24 títulos.

A Era Open teve início em 1968, quando os quatro torneios 'major' permitiram que tenistas profissionais competissem com amadores.

- Ranking de vitórias em torneios do 'Grand Slam':

1. Margaret Court, Aus 24 (11 Open da Austrália, 5 Open dos Estados Unidos, 5 Roland Garros e 3 Wimbledon)

2. Serena Williams, EUA 23 (7 Open da Austrália, 7 Wimbledon, 6 Open dos Estados Unidos e 3 Roland Garros)

3. Steffi Graf, Ale 22 (7 Wimbledon, 6 Roland Garros, 5 Open dos Estados Unidos e 4 Open da Austrália)

4. Helen Wills, EUA 19 (8 Wimbledon, 7 Open dos Estados Unidos e 4 Roland Garros)

5. Chris Evert, EUA 18 (7 Roland Garros, 6 Open dos Estados Unidos, 3 Wimbledon e 2 Open da Austrália)

Martina Navratilova, Che/EUA 18 (9 Wimbledon, 4 Open dos Estados Unidos, 3 Open da Austrália e 2 Roland Garros)

7. Billie Jean King, EUA 12 (6 Wimbledon, 4 Open dos Estados Unidos, 1 Open da Austrália e 1 Roland Garros)

8. Monica Seles, Jug/EUA 9 (4 Open da Austrália, 3 Roland Garros e 2 Open dos Estados Unidos)

. Maureen Connolly, EUA 9 (3 Wimbledon, 3 Open dos Estados Unidos, 2 Roland Garros e 1 Open da Austrália)

10. Suzanne Lenglen, Fra 8 (6 Wimbledon e 2 Roland Garros)

. Molla Mallory, Nor/EUA 8 (8 Open dos Estados Unidos)