Sérgio Conceição repete onze para o jogo de apresentação

O F. C. Porto defronta os espanhóis do Deportivo da Corunha com o mesmo onze que iniciou o jogo com o Portimonense, em que goleou por 5-1.

Ricardo Pereira mantém a titularidade no lado direito da defesa, em detrimento de Maxi, e Soares forma dupla com Aboubakar, naquela que promete ser a imagem de marca do F. C. Porto para a nova época. O encontro com os espanhóis tem o pontapé de saída marcado para as 14.30 horas.

F. C. Porto: Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano e Alex Telles; Danilo; Corona, Óliver e Brahimi; Soares e Aboubakar.

Corunha: Rúben; Juanfran, Albentosa, Sidnei e Luisinho; Pedro Mosquera e Guilherme; Bruno Gama, Valverde e Bakkali; Andone.