Sérgio Conceição volta a ganhar em França

Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Continua a boa carreira do Nantes, sob o comando do treinador português, que desta vez saiu a sorrir do jogo com o Caen (1-0).

Numa partida em atraso da 17.ª jornada, a equipa treinada por Sérgio Conceição somou, esta quarta-feira, a quarta vitória seguida na Liga francesa, graças a um golo marcado pelo argentino Emiliano Sala, aos 65 minutos.

Com o técnico luso ao leme, o Nantes ganhou todos os jogos disputados no campeonato, o que já lhe permitiu ascender aos 11.º lugar da tabela, com 25 pontos, tendo perdido apenas na Taça da Liga.

No próximo fim de semana, o teste será de fogo, já que o adversário será o tetracampeão Paris Saint-Germain.