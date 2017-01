Sergio Ramos põe Real Madrid no bom caminho

Hoje às 17:13, atualizado às 17:14 Facebook

Depois de duas derrotas consecutivas, a equipa de Zinedine Zidane voltou aos triunfos, mas teve de sofrer, em casa, frente ao Málaga.

Após os desaires contra o Sevilha, para a Liga, e com o Celta de Vigo, na Taça do Rei, o Real Madrid precisava de uma vitória robusta para acabar com a "mini-crise" que se instalou no Bernabéu e a verdade é que conseguiu o mínimo indispensável.

Sergio Ramos foi o protagonista da partida, com o central a marcar dois golos na primeira parte e a lançar os merengues para os três pontos, mas o Málaga ainda assustou na segunda parte, período no qual Cristiano Ronaldo acertou no ferro da baliza adversária.

Aos 63 minutos, Juanpi reduziu a desvantagem e lançou a incerteza no resultado, mas o Real Madrid segurou os três pontos.