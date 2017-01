Setúbal vence e elimina Sporting com mais polémica de arbitragem

Ontem às 22:27 Facebook

Um penálti muito litigioso, sofrido e convertido por Edinho já nos "descontos", derrotou o Sporting, por 2-1, e apurou o V. Setúbal para a "final-four" da Taça da Liga.

O encontro da terceira e última jornada do grupo A, disputado nesta noite de quarta-feira, no Estádio do Bonfim, terminou em grande confusão, com a equipa de arbitragem liderada por Rui Oliveira rodeada por jogadores e técnicos do Sporting, incluindo Jorge Jesus, todos muito irritados com a atuação do árbitro.

O Vitória foi o primeiro a marcar, com o golo de Frederico Venância (19 m). O Sporting empatou com um remate de Elias (79 m).

As duas equipas terminaram com o mesmo número de pontos (seis) e com o mesmo "goal-average" (3-2), pelo que a qualificação dos sadinos foi determinada pelo terceiro fator de desempate, a média de idades mais baixa.