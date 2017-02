Sevilha bate Leicester e desperdiça vitória volumosa

Hoje às 22:00, atualizado às 22:08 Facebook

O Sevilha derrotou em casa Leicester City, por 2-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, um resultado que não lhe garante uma viagem tranquila a Inglaterra.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a equipa espanhola inaugurou o marcador aos 25 minutos, num cabeceamento de Sarabia, após cruzamento da esquerda de Escudero, e ampliou a diferença aos 62, num remate de Correa, que se redimiu da grande penalidade falhada no início do encontro, aos 14.

Numa partida em que acertaram nos "ferros" por duas vezes e em que o guarda-redes Kasper Schmeichel evitou que os campeões ingleses saíssem de Sevilha com uma derrota mais pesada, os andaluzes, vencedores as últimas três edições da Liga Europa, consentiram que Vardy marcasse para o Leicester, aos 73, deixando a eliminatória em aberto.

O jogo da segunda mão realiza-se no Estádio do Leicester, em Inglaterra, a 14 de março.