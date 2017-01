Sevilha pressiona Real, Atlético de Madrid marca passo

Hoje às 18:25 Facebook

O Sevilha reforçou, neste domingo, o segundo lugar na liga espanhola, mantendo-se a apenas um ponto do líder Real Madrid (que tem menos um jogo), depois de vencer fora o Osasuna por 4-3.

Os anfitriões, últimos classificados do campeonato, chegaram duas vezes à vantagem, com um golo de Sergio León e um autogolo de Iborra, mas a formação sevilhana recuperou, com um bis do mesmo Iborra e um tento de Vázquez, aos 80.

Nos descontos, o conjunto orientado por Jorge Sampaoli voltou a marcar, por Pablo Sarabia, aos 90+3 minutos, tendo o Osasuna reduzido, no minuto seguinte, por Kenan.

Já o Atlético de Madrid ficou mais longe da liderança da Liga espanhola, ao empatar a dois golos no reduto do Athletic de Bilbau.

A formação colchonera começou, praticamente, a ganhar, graças a um golo de Koke, aos três minutos, mas os locais deram a volta ao resultado, com tentos de Lekue, ainda na primeira parte, aos 42, e de Oscar De Marcos, já na segunda, aos 56.

A 10 minutos do final, o conjunto de Diego Simeone ainda conseguiu, porém, salvar um ponto, graças a um remate certeiro do francês Antoine Griezmann.