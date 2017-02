Simeone espera confirmação oficial da detenção de Lucas Hernandez

Hoje às 13:52, atualizado às 13:53 Facebook

O argentino Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, apenas anunciará a convocatória para o jogo de sábado com o Leganés, da Liga espanhola de futebol, quando tiver informação oficial em relação à detenção de Lucas Hernandez.

O jogador foi detido esta sexta-feira de madrugada (1.30 horas em Portugal continental) pela Guarda civil espanhola, em Las Rozas, por alegada violência conjugal, o que terá levado, de acordo com o jornal "El Pais", a sua mulher a receber tratamento hospitalar.

Lucas Hernandez encontra-se no comissariado de Madrid, onde ainda hoje deverá ser ouvido por um juiz.

Face a esta situação o futebolista não participou na sessão de trabalho de hoje de manhã dos 'colchoneros', na Cidade Desportiva de Majahonda, na qual Diego Simeone não contou com os lesionados Oblak, Augusto Fernandéz, Tiago e José Giménez, nem com Thomas Partey, a participar na Taça das Nações Africanas.

Esta época, Diego Simeone utilizou Lucas Hernadez em 11 ocasiões, a última das quais a 25 de janeiro, no empate em casa do Eibar (2-2), na segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei, que apurou a equipa de Madrid.

O jogador é formado nas escolas do Atlético de Madrid, no qual começou nos iniciados, em 2010.