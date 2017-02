Sindicato de Jogadores alerta para os riscos do "Match-Fixing"

Hoje às 17:50 Facebook

João Oliveira, responsável pelo gabinete jurídico do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e formador certificado pela FIFA no âmbito do programa "Integrity Initiative", que alerta os jogadores para os riscos associados à viciação de resultados, considerou, esta quarta-feira, que "o fenómeno dos resultados combinados é um problema à escala global".

"O Sindicato tem consciência da dimensão do problema, das causas e dos fatores de risco. Registamos a importância do agravamento das sanções na regulamentação desportiva e subscrevemos a proposta da FPF para a revisão da lei que sanciona criminalmente os comportamentos antidesportivos", disse João Oliveira, ao site do SJPF.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia suspendeu a aceitação de apostas no jogo entre o Feirense e o Rio Ave, da 20.ª jornada da Liga, devido ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, colocando novamente na ordem do dia o tema da viciação de resultados.

O responsável pelo gabinete jurídico do SJPF reforçou a mensagem que deve ser transmitida aos futebolistas: "Para os jogadores a nossa mensagem é clara. Devem perceber a gravidade destas práticas, conhecer os tipos de abordagem e comportamentos de risco, compreender os prejuízos pessoais e profissionais associados e saber como e a quem denunciar. Educar é a chave."

O advogado do SJPF lembrou que as sanções previstas nos regulamentos para este tipo de prática são severas: "Quer o regulamento disciplinar da FPF, quer o regulamento disciplinar da Liga sancionam os comportamentos que visam adulterar resultados ou incidências do jogo, a participação em apostas desportivas e a ausência de denúncia. O regulamento disciplinar da Liga, por exemplo, prevê a suspensão do jogador que receba recompensa ou aceite promessa de recompensa para perder, de modo a falsear o resultado do jogo, até seis anos. Representa a destruição da sua carreira."

Recorde-se que em outubro de 2016, o SJPF e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentaram o projeto "Anti Match-Fixing - Deixa-te de Joguinhos", que tem como objetivo combater o fenómeno da manipulação de resultados.

No último mês, o SJPF e a FPF participaram numa ação de formação conduzida pela Sportradar, tendo em vista a aquisição de um conhecimento mais adequado acerca da viciação de resultados desportivos.