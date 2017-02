Sindicato de jogadores investe 1,5 milhões de euros no complexo de Odivelas

Hoje às 16:36 Facebook

O Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) vai investir 1,5 milhões de euros no complexo de Odivelas. O protocolo de cedência dos antigos terrenos do Odivelas Futebol clube foi assinado, na tarde desta quinta-feira, naquela cidade, entre aquele organismo e a Câmara de Odivelas.

Joaquim Evangelista, líder do (SJPF) admitiu que o acordo representa "um projeto importante para o futebol português"."É um espaço integrado onde se poderão desenvolver atividades de cariz mais social. Queremos que a Federação, a Liga e os clubes participem neste projeto", sublinhou o dirigente.

Hugo Martins, edil de Odivelas, lembrou que o entendimento significa"uma oportunidade ímpar de intervenção numa urbanização carente de espaços públicos e de lazer"."É um espaço que estava morto e que agora pode ter vida. O investimento de 1,5 milhões de euros que o sindicato pretende fazer vai ser essencial para a recuperação de uma área de excelência", acentuou.

O acordo prevê a requalificação e a criação de projetos desportivos naqueles terrenos, que integram o complexo desportivo de Porto Pinheiro. Está prevista a criação de dois campos sintéticos, um de relva natural entre outras alterações da estrutura.

A cedência está, no entanto, segundo a agência Lusa, a ser contestada pela atual direção do Odivelas, que se encontra no meio de um processo de insolvência e reivindica a posse dos terrenos. "Aquilo é uma parcela de terreno doada ao Odivelas Futebol Clube. Reunimo-nos com o sindicato dos jogadores e alertámo-los para essa situação", referiu José Moreira, presidente do clube, aquela agência.

O responsável admitiu poder agir judicialmente no sentido de reverter este processo.

Além daquele emblema, a entrega dos terrenos ao SJPF é, de acordo com a mesma fonte, também contestada pela CDU.