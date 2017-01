Soares às ordens de Nuno Espírito Santo

Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado foi a grande novidade no treina do F. C. Porto realizado nesta terça-feira.

Soares, avançado contratado ao V. Guimarães, realizou nesta terça-feira o primeiro treino de dragão ao peito, tendo realizado apenas trabalho de recuperação, de acordo com nota oficial do clube.

Na sessão de trabalho, o treinador Nuno Espírito Santo não contou com Maxi Pereira, Rúben Neves, Corona, Danilo Pereira e Rui Pedro, todos entregues ao departamento médico devido a problemas físicos.

Maxi fez tratamento, ginásio e treino condicionado, Rúben Neves foi submetido a tratamento e trabalho de ginásio, Corona a tratamento e trabalho de ginásio, Danilo a tratamento e ginásio, devido a uma contusão no pé direito, e Rui Pedro tratamento e treino condicionado, devido a uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda.