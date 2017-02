Soares decide dérbi no Bessa

Hoje às 22:08, atualizado às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto derrotou o Boavista (0-1) no dérbi da Invicta e volta a ficar a um ponto do líder Benfica.

Soares apontou o golo que desequilibrou o duelo entre Boavista e F. C. Porto, no estádio do Bessa, e recolocou os dragões a um ponto do líder Benfica.

O avançado brasileiro continua a ser decisivo e abriu o ativo logo aos sete minutos, quando finalizou um cruzamento de Corona.

O Boavista reagiu bem à desvantagem e aos 30 minutos viu Casillas negar o empate a Anderson Carvalho. Na outra baliza, Vagner respondeu na mesma moeda e impediu o segundo golo a Soares, que voltou a ser perdulário aos 35 minutos: isolado por Brahimi, quis fazer um chapéu a Vagner, mas o guarda-redes brasileiro fez defesa fácil.

Nem sempre bem jogado, mas intenso até dizer chega, o duelo esteve em aberto até ao apito final, prevalecendo o golo de Soares.

Os dragões queixaram-se de dois alegados penáltis sobre Maxi Pereira, que acabou expulso já nos últimos minutos por acumulação de amarelos. Nuno Espírito Santo foi expulso do banco durante o intervalo por se ter pegado com Alfredo, adjunto do Boavista.