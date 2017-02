Soares, herói do clássico, foi guarda-redes e vendedor de gelados

NORBERTO A. LOPES Hoje às 01:00, atualizado às 01:04 Facebook

Soares começou por ser guarda-redes, foi vendedor de gelados, tem um filho chamado Cristiano, por causa de Ronaldo, e fez história com o Sporting.

Em Sousa, uma pequena localidade no estado brasileiro da Paraíba, Soares aprendeu muito mais do que saber driblar uma bola de futebol e marcar golos. O avançado do F. C. Porto teve uma infância difícil, moldada pela escassez de recursos financeiros de uma família humilde e trabalhadora. O pai é pedreiro, a mãe sempre teve emprego incerto e isso obrigou-o a ter de fazer um pouco de tudo para ajudá-los a sobreviver. Chegou a vender picolés, gelados com vários sabores, no bairro Angelim, onde vivia numa casa modesta.

