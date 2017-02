Hoje às 00:32 Facebook

Soares, Kelvin e Diogo Dalot são as novidades na lista de jogadores do F.C. Porto enviada à UEFA para as partidas da Liga dos Campeões.

Em sentido contrário, saem Varela, Adrián López, Evandro e Sérgio Oliveira, jogadores que abandonaram recentemente os dragões.

Os brasileiros Soares e Kelvin entraram no plantel, no último mês, e são agora opção para o treinador Nuno Espírito Santo. Já o defesa Dalot, de 17 anos, é uma aposta de futuro.