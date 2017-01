Soares reforça F. C. Porto na próxima semana

Hoje às 14:58, atualizado às 15:59 Facebook

O avançado Soares, de 26 anos, do Vitória de Guimarães, será jogador do F. C. Porto a partir da próxima semana. Trata-se da primeira contratação para a equipa de Nuno Espírito Santo neste mercado de inverno.

O ponta de lança brasileiro Soares prepara-se para atingir o topo da carreira. Após uma época e meia no Nacional, em que apontou 16 golos, confirmou a evolução em Guimarães, onde marcou oito vezes em 21 jogos, e despertou a cobiça do F. C. Porto. Os dragões já chegaram a acordo para a transferência do futebolista, que na próxima semana já vai vestir de azul e branco.

No Dragão, Soares terá a concorrência de André Silva na frente de ataque. Contudo, também poderá permitir a Nuno Espírito Santo jogar com dois avançados, uma estratégia já tentada pelo técnico.