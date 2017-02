Soares sonha ficar muitos anos no Dragão

Hoje às 22:20 Facebook

Em entrevista transmitida esta quinta-feira pelo Porto Canal, Soares disse estar pronto para "dar a vida" pelo F. C. Porto e para permanecer muito tempo no clube.

O avançado mostrou-se muito satisfeito pelo "bom momento" que está a viver no Dragão, proporcionado pelos três golos marcados nos dois primeiros jogos ao serviço da equipa de Nuno Espírito Santo.

"Fico feliz por ajudar a equipa. Foi uma surpresa quando soube que ia jogar contra o Sporting. Nunca vou esquecer esse jogo", afirmou o brasileiro, que chegou ao clube azul e branco no mercado de transferências de janeiro, depois de ter sido contratado ao Vitória de Guimarães.

Antes de pensar na estreia na Champions, "um sonho de criança", o dianteiro aponta baterias ao campeonato, até porque o F. C. Porto entra em ação já esta sexta-feira: "Vamos trabalhar bem para o jogo com o Tondela".

Sobre a dupla com André Silva no ataque, Soares está confiante que possa trazer bons resultados aos dragões. "Espero que a gente possa jogar mais vezes e entrosar mais para ajudar o F. C. Porto. Eu e o André cobramos isso", referiu.