Veja o golo de Soares que fez a diferença na primeira parte no Bessa

F. C. Porto vence Boavista ao intervalo do dérbi da Invicta.

Soares apontou o golo que vai desequilibrando o duelo entre Boavista e F. C. Porto, no estádio do Bessa. O avançado brasileiro abriu o ativo logo aos sete minutos, a passe de Corona.

O Boavista reagiu bem à desvantagem e aos 30 minutos viu Casillas negar o empate a Anderson Carvalho. Na outra baliza, Vagner respondeu na mesma moeda e impediu o segundo golo a Soares, que voltou a ser perdulário aos 35 minutos: isolado por Brahimi, quis fazer um chapéu a Vagner, mas o guarda-redes brasileiro fez defesa fácil.

Bons 45 minutos na casa dos axadrezados.