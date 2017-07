Sobrevivente da tragédia com a Chapecoense regressa no Camp Nou

JN Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Alan Ruschel, um dos sobreviventes do desastre aéreo que envolveu a Chapecoense, a 28 de Novembro de 2016, vai voltar a jogar a 7 de Agosto, num encontro da equipa brasileira frente o Barcelona, no Camp Nou.

O emblema brasileiro anunciou o regresso oficial, num comunicado publicado, esta sexta-feira, no seu site. "A volta de Alan representa um passo importante na sua superação e, ainda, no processo de reconstrução do clube.

Deste modo, pensando na excecional relevância do fato e considerando a importância e magnitude da partida realizada contra a clássica equipa espanhola - num dos templos do futebol mundial - entendeu-se que o jogo é a ocasião ideal para a retomada", lê-se no documento da Chapecoense.

A discussão do troféu Joan Gamper constituirá assim um dia especial para o jogador que esteve cerca oito meses sem jogar. O atleta já treinou livremente e, entrou, recentemente, na segunda parte de um jogo treino com o Ypiranga RS. Precisamente, 238 dias depois da tragédia.