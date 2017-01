Southampton, de Cédric, é o primeiro finalista da Taça da Liga inglesa

Ontem às 23:46 Facebook

O Southampton, com o português Cédric Soares na equipa, é o primeiro finalista da Taça da Liga inglesa de futebol, depois de repetir, na segunda mão das meias-finais, a vitória de 1-0 sobre o Liverpool.

Em Anfield Road, o Liverpool foi absolutamente incapaz de anular a desvantagem e até veio a perder o jogo mesmo no final, com o tento do irlandês Shane Long, a finalizar um rápido contra-ataque.

Cédric Soares, lateral-direito do Southampton, atinge na sua segunda época em Inglaterra a sua primeira final.

A equipa espera agora pelo adversário, a definir na quinta-feira num duelo entre treinadores portugueses - o Hull City, de Marco Silva, e o Manchester United, de José Mourinho (vantagem de 2-0 do United no primeiro jogo).