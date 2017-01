Spalvis regressa ao Sporting

Hoje às 16:52 Facebook

O avançado lituano regressa a Alvalade depois da anulação do acordo de empréstimo com o Belenenses.

O avançado lituano, Lukas Spalvis, vai reintegrar o plantel do Sporting, anulando o acordo de empréstimo ao Belenenses, anunciou nesta quinta-feira o clube leonino.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que, por razões de prudência, acordou com a Os Belenenses Futebol, SAD a reintegração do jogador Lukas Spalvis, ficando sem efeito o contrato de empréstimo até ao final da presente época desportiva", lê-se no site oficial dos leões.

Spalvis, de 22 anos, foi contratado no início da temporada, depois de ter terminado o contrato com os dinamarqueses do Aalborg, tendo estado a recuperar de uma intervenção cirúrgica a uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo sofrida em julho de 2016.