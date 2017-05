Sporting anuncia contratação do lateral direito Cristiano Piccini

Hoje às 15:38, atualizado às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting anunciou hoje a contratação do futebolista italiano Cristiano Piccini, que alinhava nos espanhóis do Bétis de Sevilha, com o jogador a assinar um contrato até 2022, com uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Real Betis Balompié para a transferência definitiva de Cristiano Piccini. O jogador assinou um contrato válido até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões de euros", refere o clube em comunicado, sem revelar os valores envolvidos na transferência.

O lateral direito, internacional nos escalões de formação pela Itália, alinhou nas três últimas épocas no Bétis de Sevilha, depois de passagens pela Fiorentina, clube onde se formou, Carrarese, Spezia e Livorno.

Na última época, Cristiano Piccini, de 24 anos, foi utilizado em 25 jogos ao serviço do Bétis de Sevilha, no campeonato e Taça do rei, tendo apontado três golos.

"A Sporting SAD deseja a Cristiano Piccini as maiores felicidades profissionais e pessoais", concluiu o clube.

O Bétis também confirmou o acordo com o Sporting, referindo que vai manter uma percentagem numa futura transferência do defesa.

"O clube agradece efusivamente os serviços prestados por Cristiano Piccini nas três épocas em que vestiu a camisola verde e branca e deseja muita sorte para a sua carreira no futuro", refere o clube em comunicado no seu sítio oficial.

Depois do defesa central André Pinto, que chega ao clube depois de finalizar o seu contrato com o Sporting de Braga, Cristiano Piccini é o segundo reforço garantido para a próxima temporada no Sporting.