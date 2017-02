Sporting apresenta lucro de 46,5 milhões de euros

Ontem às 23:40 Facebook

Os leões enviaram, esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o relatório do primeiro trimestre de 2016/17, com um resultado recorde em Alvalade.

O Sporting apresenta um lucro de 46,5 milhões de euros, justificado, em boa parte, pelas vendas dos atletas João Mário (40 milhões) e Slimani (30 milhões), quando, no mesmo período do ano passado, o prejuízo foi de 18,1 milhões de euros.

Os capitais próprios da Sociedade subiram para 21,3 milhões de euros, com a SAD leonina a adiantar que tem uma conta de reserva com 3,1 milhões de euros para ser utilizada na compra das VMOCs (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em ações) aos bancos, fundamentais para garantir a maioria do capital da Sporting SAD.

O relatório informa, ainda, que o ativo apresentado inclui cerca de "18,2 milhões de euros decorrentes de receitas de competições europeias que estão retidas pela UEFA, relativas ao caso Doyen". "A Sporting SAD aguarda por uma decisão das instâncias nacionais, situação que é considerada relevante do ponto de vista jurídico".

"Assim, a Sporting SAD tem reunidas todas as condições para, quando necessário, liquidar essa responsabilidade que, por sua vez, está devidamente provisionada nas demonstrações financeiras, pelo que não afectará a rentabilidade operacional futura da Sporting SAD", revela, ainda, o comunicado enviado à CMVM.