Sporting B e Aves despedem treinadores

Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

No mesmo dia, dois treinadores de saída de equipas da Liga Pro. João de Deus deixa os leões no antepenúltimo lugar da Liga Pro e Ivo Vieira sai ao cabo de quatro jogos sem vitórias no Aves, incluindo o empate desta quarta-feira, com o Gil Vicente.

A derrota caseira foi o Varzim (1-2), nesta quarta-feira, foi a 14.ª sofrida pelo Sporting B e precipitou a decisão da SAD leonina, que vê a equipa "B" no penúltimo lugar e em risco de descida de divisão.

O cenário é bem diferente nas Aves. O Desportivo é segundo classificado e está em zona de subida à primeira Liga, mas quatro jogos seguidos sem vitórias, incluindo o empate desta quarta-feira, com o Gil Vicente (1-1), apressaram a saída de Ivo Vieira, técnico de 41 anos, que estava no clube desde o início da temporada.