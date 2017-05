Hoje às 21:14, atualizado às 21:32 Facebook

Suplente dos leões estava a aquecer e tocou na bola dentro do campo. As regras dão razão à decisão do árbitro.

A vitória da Académica sobre o Sporting B (1-2), este domingo, ficou marcada por um lance caricato e que deu origem à reviravolta dos "estudantes".

Culpa de Nazyrov, que estava a aquecer junto à linha de fundo e tocou na bola quando, no entender do árbitro, esta ainda estava dentro do campo.

Os regulamentos dizem que sempre que elemento oficial de uma equipa toca na bola sem que esteja em jogo, o mesmo é retomado com livre direto a favor do adversário.

Veja o lance: