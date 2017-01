Sporting com cinco novidades frente ao Chaves

JN Hoje às 20:05, atualizado às 20:26 Facebook

No segundo encontro frente ao Chaves no espaço de quatro dias, desta vez nos quartos de final da Taça de Portugal, Jorge Jesus operou cinco mudanças no onze leonino.

Se as entradas de Beto e Paulo Oliveira já eram esperadas (a segunda face ao castigo de Rúben Semedo), o técnico do Sporting optou por fazer entrar também Jefferson, Bryan Ruiz e André Felipe.

De fora, além de Rui Patrício e Rúben Semedo, ficaram Bruno César, Alan Ruiz e Joel Campbell.

Do lado do Chaves, o guarda-redes António Filipe e o avançado Deividson são as novidades.