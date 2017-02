Sporting dá a volta ao Moreirense e volta a sorrir

Hoje às 19:56, atualizado às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Jorge Jesus esteve a perder, por duas vezes, em Moreira de Cónegos, mas garantiu a reviravolta, venceu por 3-2 e manteve as diferenças para o duo da frente no campeonato.

Num terreno bastante pesado, a equipa de Augusto Inácio entrou melhor e, aos 17 minutos, adiantou-se no marcador. Rúben Semedo tentou sair a jogar para o ataque, perdeu a bola e, após um passe longo para as costas da defesaq leonina, Dramé e Bruno César embrulharam-se com a bola a entrar na baliza de Rui Patrício.

Makaridze, com uma grande defesa, impediu aquele que seria o golo do empate de Gelson Martins (de cabeça), mas o 1-1 chegou mesmo, ao minuto 40. Bas Dost cruzou, Alan Ruiz rematou e a bola ainda sofreu um desvio num defesa do Moreirense antes de entrar na baliza.

A festa leonina em Moreira de Cónegos durou pouco. Apenas dois minutos depois, Rui Patrício cometeu grande penalidade sobre Boateng e Cauê converteu o castigo máximo no 2-1.

O Sporting não voltou do intervalo propriamente inspirado, mas melhorou imenso quando Jesus lançou Podence para o lugar de Bryan Ruiz. E foi o jovem extremo resgastado ao Moreirense em janeiro a criar a jogada do segundo golo. O remate saiu ao poste, mas Bas Dost estava no sítio certo para aproveitar o ressalto e assinar o 17.º golo no campeonato.

O terceiro e decisivo golo leonino surgiu aos 74 minutos. Gelson e Schelotto combinaram bem na direita e o lateral cruzou para a finalização de pé esquerdo de Adrien Silva. Depois da derrota da semana passada com o F. C. Porto, no Dragão, o Sporting continua, assim, a nove pontos dos portistas e a dez do líder Benfica.