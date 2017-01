Sporting de Braga arrisca jogos à porta fechada

Hoje às 21:33, atualizado às 21:34 Facebook

Twitter

Partilhar

FPF abriu processo disciplinar aos "arsenalistas" por incidentes na final da Taça da Liga, no Algarve.

O Sporting de Braga arrisca-se a disputar jogos à porta fechada, depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter aberto nesta terça-feira um processo disciplinar pelos incidentes na final da Taça da Liga.

Após o golo do Moreirense, adeptos do Sporting de Braga atiraram petardos para a zona onde os jogadores adversários festejavam o golo da vitória, com dois jogadores a caírem no relvado, embora não tenham ficado lesionados com gravidade.

De acordo com os regulamentos, a infração dos adeptos bracarenses pode ser punida com a realização de um a dois jogos à porta fechada.

Além do processo disciplinar, os bracarenses foram ainda multados em 7.650 euros pelo arremesso de isqueiro e cadeiras para dentro do terreno de jogo e em 1.148 por frases incorretas dos seus adeptos.