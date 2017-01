Sporting de Braga na "final four" da Taça da Liga

JOÃO FARIA Ontem às 22:18 Facebook

O Sporting de Braga é o quarto e último apurado para a "final four" da Taça da Liga de futebol, após ter ganho nos Barreiros, por 1-0, frente ao Marítimo. Vitória de Setúbal, Moreirense e Benfica já estavam apurados para a decisão do troféu.

Um golo do central Velázquez, no tempo de descontos, valeu à equipa de Jorge Simão a qualificação, numa altura em que já havia terminado em Vila do Conde, o Rio Ave-Sporting da Covilhã, que resultou num triunfo dos vila-condenses, por 2-0, com dois golos de Gil Dias.

Nos Barreiros e já ao corrente do desfecho do outro jogo, as duas equipas entraram no período de descontos com um resultado que não lhes interessava, mas ao minuto 90+6, uma cabeçada de Velázquez decidiu o desafio.

O Braga é o quarto e último apurado para a "final four" da Taça da Liga, tendo somado seis pontos, tal como o Rio Ave, mas com maior diferença de golos.

Vitória de Setúbal, Moreirense e Benfica já estavam apurados para a decisão do troféu, a disputar entre 25 e 29 de janeiro, no Algarve.

Na "final four" da competição, o primeiro jogo será o Vitória de Setúbal-Sporting de Braga (dia 25), seguido do Moreirense-Benfica, (dia 26). A final será disputada no mesmo recinto, no dia 29.