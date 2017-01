Sporting de Braga transfere Chidi para clube da Bielorrússia

JOÃO FARIA Hoje às 18:20 Facebook

O Sporting de Braga anunciou, esta quarta-feira, a transferência do médio Chidi para o FK Brest, clube da Liga principal da Bielorrússia. O médio nigeriano, também detentor de nacionalidade portuguesa, estava vinculado aos minhotos desde 2013.

De acordo com o site oficial do Braga, o clube anuncia ter "acordado a transferência" de Chidi Osuchukwu, para o FK Brest, equipa bielorrussa que disputa a 1.ª divisão do seu país.

O médio, que disputou um total de 99 jogos pelas equipas A e B dos arsenalistas, esta época estava incluído na equipa B dos guerreiros do Minho.

O Braga, que desejou as "maiores felicidades" ao agora seu ex-futebolista, não revelou as verbas envolvidas no negócio, nem a duração do contrato de Chidi com o FK Brest.