Sporting deixa mais dois pontos na Madeira

A equipa de Jorge Jesus empatou (2-2) com o Marítimo e pode ficar a dez pontos do Benfica, caso as águias vençam, domingo, o Tondela.

Depois do empate e da derrota em Chaves - campeonato e Taça de Portugal -, os leões voltaram a escorregar na Liga e, para já, deixaram escapar o F. C. Porto que, com o triunfo sobre o Rio Ave, já tem seis pontos de vantagem em relação à equipa lisboeta.

Jorge Jesus surpreendeu ao apostar na titularidade de Palhinha, deixando William no banco de suplentes e o Sporting entrou praticamente a perder no Estádio dos Barreiros. Logo aos oito minutos, Éber Bessa, de livre, enganou Rui Patrício e assinou o 1-0.

O Sporting reagiu e, aos 24m, Adrien bateu um livre na esquerda e Bas Dost saltou mais alto do que a defesa do Marítimo para fazer, de cabeça, o 14.º golo no campeonato. Os insulares não acusaram o empate e, já depois de Dyego Sousa acertar na barra da baliza leonina, o central Raul Silva fez o 2-1, de cabeça, aproveitando uma saída em falso de Rui Patrício.

A perder ao intervalo, Jesus prescindiu do lateral esquerdo Zeegelaar para apostar em Alan Ruiz e, aos 60 minutos, Bruno César - que tinha recuado para lateral esquerdo - subiu no terreno e cruzou para Gelson Martins que, depois de uma bela receção de bola, atirou para o 2-2.

Aos 82 minutos, lance polémico nos Barreiros. Numa das melhores jogadas de todo o encontro, Bas Dost isolou Alan Ruiz e o argentino marcou aquele que seria o terceiro golo do Sporting, mas o lance foi anulado por fora de jogo inexistente.