Sporting despede treinador de andebol

Clube de Alvalade comunicou oficialmente a saída de Zupo Equisoain. Derrota com o F. C. Porto acabou por ser decisiva.

Zupo Equisoain deixou de ser o treinador da equipa de andebol do Sporting, dois dias depois da derrota da equipa leonina com o F. C. Porto, por 27-26. O clube de Alvalade já comunicou oficialmente a saída do técnico, após ter rescindido o contrato por mútuo acordo.

Hugo Canela vai assumir interinamente as funções de treinador principal, tendo como adjunto Luís Cruz, coordenador técnico da formação. André Teixeira continua como técnico dos guarda-redes.